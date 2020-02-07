陸委會強調包機原則 弱勢、疾病台人優先

台商包機返台，僅完成第一班班機，後續包機似乎遙遙無期，加上首班包機返台，問題重重，未符合「弱勢優先」、「疾病優先」，陸委會主委陳明通表示，陸方提供符合條件的900多位台商名單，將立即審核是否符合弱勢優先、疾病優先的原則。

陳明通表示，第一班包機返台之前，當時曾與陸方交涉，並提出幾個原則，分別為「弱勢優先」、「疾病優先」，可惜回來的人比照當初提出的原則「比例相對得少」，第二班包機返台原則，仍以弱勢優先、疾病優先為主，他強調，防疫合作就是要先做好雙方溝通上的合作。

陳明通強調，我國將針對停留在台灣的中國籍人士，像是因為商務關係、契約履行、業務駐點等，考慮延後中國籍人士的停留在台灣時間，也呼籲中方能與我國有好的溝通管道；目前中方依照我國提出的原則，弱勢優先、疾病優先，給予900多人的名單，將立即審核，希望第二班包機返台，能以此資格返台。

陸委會澄清，從未收到徐正文或是台商提供名單審核，陸委會沒有收到、也沒有審核，這份名單是在飛機起飛一小時前，對方才提供旅客機艙名單，我方逐一檢核名單資格。

會做這一個動作是因為此班飛機會直接停至我國飛機棚，不會走一般通關管道，所以必須要先確認是否有護照等證件，不會因為是陸配，就拒絕他們入境。