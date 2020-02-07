快訊

僑民感染率高 肇因於武漢醫療資源過載？

鑽石公主號旅客曾下船 首發「細胞訊息」給北北基居民

陸委會強調包機原則 弱勢、疾病台人優先

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
移民署組長葛廣薇（右起）、交通部司長葉協隆、陸委會主委陳明通、中央流行疫情中心指揮官陳時中、中央流行疫情中心執行官周志浩、醫福會執行長王必勝、食藥署長吳秀梅。記者陳雨鑫／攝影

台商包機返台，僅完成第一班班機，後續包機似乎遙遙無期，加上首班包機返台，問題重重，未符合「弱勢優先」、「疾病優先」，陸委會主委陳明通表示，陸方提供符合條件的900多位台商名單，將立即審核是否符合弱勢優先、疾病優先的原則。

陳明通表示，第一班包機返台之前，當時曾與陸方交涉，並提出幾個原則，分別為「弱勢優先」、「疾病優先」，可惜回來的人比照當初提出的原則「比例相對得少」，第二班包機返台原則，仍以弱勢優先、疾病優先為主，他強調，防疫合作就是要先做好雙方溝通上的合作。

陳明通強調，我國將針對停留在台灣的中國籍人士，像是因為商務關係、契約履行、業務駐點等，考慮延後中國籍人士的停留在台灣時間，也呼籲中方能與我國有好的溝通管道；目前中方依照我國提出的原則，弱勢優先、疾病優先，給予900多人的名單，將立即審核，希望第二班包機返台，能以此資格返台。

陸委會澄清，從未收到徐正文或是台商提供名單審核，陸委會沒有收到、也沒有審核，這份名單是在飛機起飛一小時前，對方才提供旅客機艙名單，我方逐一檢核名單資格。

會做這一個動作是因為此班飛機會直接停至我國飛機棚，不會走一般通關管道，所以必須要先確認是否有護照等證件，不會因為是陸配，就拒絕他們入境。

武漢肺炎 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

徐正文是粉專管理員？ 韓國瑜：純屬支持者自發行為

首批武漢返台名單經陸委會同意？ 陸委會：非事實

凌晨發文嘆人心可怕 徐正文：不會送有病的人回台

首批武漢台商包機返台風波 徐正文挨告違反兩岸條例

相關新聞

防疫武漢肺炎／2月10日起縮減兩岸航班 港澳轉機入台居家檢疫兩周

我國昨出現兩例只是經由香港轉機就感染武漢肺炎病例，加強港澳邊境管理勢必加碼，再加上機上易與陸客接觸，感染風險高。中央疫情...

陸委會強調包機原則 弱勢、疾病台人優先

台商包機返台，僅完成第一班班機，後續包機似乎遙遙無期，加上首班包機返台，問題重重，未符合「弱勢優先」、「疾病優先」，陸委...

寶瓶星號漂泊 陳時中喊話 「政府一定會帶大家回家」

載有上千名乘客的麗星郵輪寶瓶星號昨天原本要先開到那霸，讓20多名外國人下船以後，再駛來基隆港讓上千名台灣乘客接受檢疫離船...

鑽石公主號旅客曾下船 首發「細胞訊息」給北北基居民

曾於基隆港靠港的鑽石公主號爆發嚴重疫情，日本政府公布最新檢查結果，船上61人確診為武漢肺炎，由於曾停靠基隆，並於台灣有旅...

首批武漢返台名單經陸委會同意？ 陸委會：非事實

首批滯留武漢國人名單至今爭議仍未解，陸委會今日發布新聞稿表示，針對媒體報導首批武漢返台名單，陸委會主委陳明通「認了」事前...

防疫小三通10日喊停衝擊航運 立榮航空暫停金廈一條龍

陸委會宣布 ，因應大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，自10日起暫停小三通客運船舶往來；雲嘉南地區旅客走兩岸小三通路線，唯一航運嘉...

武漢肺炎／桃機徵檢疫站助理月薪40K 十小時就額滿

武漢肺炎疫情不斷，我國昨日疫情最嚴峻，一口氣新增5名確診病例。疾管署昨向全國發出徵才令，應聘工作為期6個月的桃園國際機場...

陸委會：2月10日起暫停小三通客運船舶往來

陸委會今日表示，因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，自109年2月10日起暫停小三通客運船舶往來。

影／寶瓶星號一有確診就原船隔離14天 感染專家有不同意見

武漢肺炎防疫升級，曾在1月31日停靠基隆港的鑽石公主號郵輪今天再傳出41例確診，而寶瓶星號郵輪將在明天午後返回基隆港，衛...

武漢肺炎致死率低問題不大？ 網點一關鍵：崩潰就完蛋

武漢肺炎疫情持續擴大，目前疫情主要集中於中國湖北省，但全球各國也出現確診案例增加的情形，雖然感染人數持續增加，但目前致死率約2％，日本專家則預估致死率在0.3％至0.6%之間。對此，有網友發文發表看法，表示全球除了中國以外，感染人數幾百人，但死亡人數卻只有幾位，加上復原的病例也陸續出現，因此他認為武漢肺炎造成的問題並不大，但此文一出後，立刻引發熱議，許多網友點出關鍵，稱只要醫療系統崩潰，情況將無法收拾。

武漢第二班包機 總統：要確認弱勢、檢疫優先原則

蔡英文總統今（7）日前往衛生福利部疾病管制署慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫同仁」，媒體詢及第一班武漢包...

影／林佳龍：觀光五大紓困44億 後續還有振興方案

武漢肺炎疫情重創觀光產業，交通部長林佳龍今天上午核准首批紓困措施2億元，將優先補助配合政策提早出境陸客團、以及暫停原訂要...

熱門新聞

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。