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在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

影／武漢肺炎吹哨者病逝 陸民哀悼：全社會應反思

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
武漢肺炎疫情影響範圍持續擴大，最先披露此事的武漢中心醫院眼科醫師李文亮事後也確診，於7日淩晨2點58分搶救無效去世，享年34歲。民眾聞訊紛紛悼念他，但微博上的相關話題事後均被網管屏蔽。畫面翻攝：微博

武漢肺炎疫情影響範圍持續擴大，最先披露此事的武漢中心醫院眼科醫師李文亮事後也確診，於7日凌晨2點58分搶救無效去世，年僅34歲。大陸民眾為他哀悼的同時，也開始反省當局「維穩」的言論審查制度。

李文亮醫師去年12月30日在醫事同學群裡提到，「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，最新消息是冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型」。

他和其他7位醫師隨後被公安機關傳喚調查，並以上網散布和轉發謠言為由，給予訓誡處分。但武漢肺炎疫情隨即爆發，影響波及全球，李文亮醫師等8人也被視為最初的「吹哨者」。

李文亮1月12日因發燒、咳嗽住院，2月1日他在微博親自證實武漢肺炎確診。6日晚間即有記者和消息人士指他已病逝，最後由武漢中心醫院在7日凌晨證實。

北京市民受訪時，紛紛對李文亮過世表達沉痛。有人「感激他為老百姓付出生命」，有民眾表示「應向他學習，全社會也應該反思」，有人則稍有顧忌稱「剩下的都是不能說的、不多說了」。

網路上的怒火則更為直接。外媒指出，中國的網路審查在李文亮過世一事上，出現罕見的決策混亂，昨晚一下發布李文亮已死，一下又說還在急救，為了緩和人民憤怒卻欲蓋彌彰，反點燃2011年甬台溫鐵路列車追撞後最大的反彈。

一名微信網友說「一位醫生得死兩次，這是國恥」。有人則說：「如果我們之中任一個，未來有幸替公眾發聲，請你一定要記得今晚的憤怒。」

直到數小時後，社群媒體才屏蔽「#武漢政府欠李文亮醫生一個道歉」，並刪除「#我們要求言論自由」等標籤，該話題截至7日凌晨已獲得202.5萬點閱率，相關微博超過8000條。

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