北市2天3例居家隔離趴趴走 黃珊珊：我也覺得離譜

武漢肺炎疫情持續延燒，北市繼昨天傳出有2名居家隔離個案逕自外出後，又傳出有一名居家檢疫的男子，今天下午外出到超商採購，被當地里長當場抓包，超商也被迫歇業並進行消毒工作。

對此，北市府副市長黃珊珊忍不住直言「我也覺得很離譜」，類似情況層出不窮，又不能把居家隔離或是居家簡易的民眾壓在家裡不出門，真的很令人頭痛，目前就是通知相關處所的單位做好消毒工作，讓消息更加明確，不要製造民眾恐慌。

黃珊珊表示，根據派出所和民政單位的了解，該名男子曾去過廈門，平常居無定所，雖然聯絡地址填的家人的地址，但平常沒有住在那個家中，反而是住在三溫暖，由於不是居家隔離，所以沒有配發手機，而是由民政單位定期訪視、電話關心。

黃珊珊表示，聯絡地址填寫不確實，導致里幹事找不到，這件事情真的有點奇怪，第一天、第二天找不到人，就應該要通報了，但都沒有在第一時間通報，會要求相關單位更積極配合檢疫，另該名男子也安置在適當處所。

至於是否會對該名男子開罰？黃珊珊表示，目前乃防疫非常時期應遵守相關規定，如違反居家隔離及檢疫規定者，最高可從嚴懲處15萬元罰鍰。