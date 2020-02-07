【重磅快評】全面消毒慢三天 柯文哲的自信從何而來？

停泊在日本橫濱外港的「鑽石公主號」郵輪，三天來一直牽動著台灣人的心！船上武漢肺炎確診個案從10例、20例，今天增至61例，速度嚇人，船上有22名台灣人，船上逾千遊客更曾於7天前遊覽北北基景點，相較於新北、基隆的緊急應變，醫師出身的台北市柯文哲表現未符市民期待。

三天前「鑽石公主號」郵輪傳出疫情擴大後，新北市、基隆市立刻大動作清查郵輪遊客下船後到過的景點，並進行消毒，新北市的重要景點前天就全部消毒過一次，基隆市府昨天也大動作徹底消毒基隆港，連廟口、傳統市場都不放過，當天載過遊客的小黃 、巴士司機更全部列入清查追蹤對象；如果說防疫視同作戰，想必就應該是這樣的陣仗吧！

只是，逾千名郵輪遊客7天前可不只到過基隆、新北的景點，台北的故宮、101大樓、龍山寺等處更是遊客必到景點，相較於新北、基隆如臨大敵，台北市卻好像西線無事，市長柯文哲一再被問，他總說「沒接到中央的通知」、「我們就是聽中央指示」，一直到今天上午被記者問到此事，他還虧全面消毒的新北市長侯友宜「政治要務實一點、做實事比較重要」，副市長黃珊珊也說不想成市民的恐慌。

沒想到，柯文哲的話才說完，北市環保局突然大動作進行消毒作業，市府的說法是台北燈節明天登場，環保局針對燈節活動場地及人群較多的觀光熱門地點、景點進行全面消毒，包含西門町紅樓、中華路、南港南興公園、故宮、中正紀念堂、台北101、龍山寺、國父紀念館、保安宮、孔廟及士林官邸等處。

坦白說，台北市今天大動作消毒，雖然晚了點，但晚總比沒有好，不過，外界看來卻好像打臉自己的老闆，如果侯友宜全面消毒是「政治不務實」，那台北市慢了兩三天的消毒就比較務實？難道晚了兩三天的消毒就比較不會造成市民恐慌？

柯文哲把遲未消毒推給中央沒有通知鑽石公主號的行程，這是由中央管治；但問題是，郵輪乘客北北基一日遊行程早已行之有年，必訪景點也不難得知，台北市政府真的要等中央來通知才行動嗎？那麼，為何新北、基隆就可以不待中央通知就先著手消毒？要說幅員，新北可比北市大多了，還不是照樣全面消毒，新北、基隆全面消毒有因此造成市民而恐慌嗎？

柯文哲是醫師，民進黨立委林楚茵批他一直戴口罩，他忍不住譏諷林，自己就是醫師，為什麼還要打他這個題目，「神經病」；柯市長的回應可以看出他的自信，市民寧願相信他對防疫作戰也能有相同的自信，只是他一下子說人不務實，一下子又說要等中央通知，一下子又跟進消毒，讓人實在很難得知他的自信從何而來，市民只能祈禱慢了三天的全面消毒是有用的。