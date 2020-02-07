又見瘋搶衛生紙 蘇貞昌：搶買只會虧錢 最重關3年！

武漢肺炎疫情延燒，繼「口罩之亂」後，有人謠傳原物料會缺貨，在賣場搶購衛生紙，網友形容是「衛生紙之亂2.0」。行政院長蘇貞昌今天下午透過臉書表示，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉，「原料沒有在缺，請大家不要亂傳謠言、現在搶買只會讓你虧錢」。

蘇貞昌表示，衛生紙是用紙漿做的，原料從南美進口，不是中國；口罩是用不織布做的，是塑膠製品（PP），台灣就有工廠生產。

「咱只有一粒卡臣（屁股）。不要囤貨，勿信謠言。」蘇貞昌透過圖表指出，擴產口罩不會影響衛生紙，衛生棉、尿布也都不會缺料，現在去搶去囤，反而虧錢。

蘇貞昌還提醒民眾，意圖抬高民生必需品的交易價格，「最高關3年、罰30萬」。