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武漢肺炎吹哨人李文亮病逝 朱立倫：言論自由價值象徵

聯合報 / 記者周志豪王寓中／台北即時報導
新北市前市長朱立倫提出四點期許，期盼兩岸以大局為重，展開防疫合作。圖片／報系資料照片

首先揭露武漢肺炎「吹哨人」、醫生李文亮昨晚病逝，引發各界檢討。國民黨前主席朱立倫在臉書表示，李身為最早提出疫情警告的吹哨者，先是被扣上「造謠者」被訓誡，後來成為感染者、犧牲者；34歲年輕醫師殞命，不僅凸顯武漢疫情的嚴峻，更成為言論自由價值的象徵。

對於近日滯留武漢台灣民眾包機返台卡關，朱立倫說，包機回台是許多身陷疫區台灣人的期待，但包機上防疫安排很重要，不能讓包機本身成為疫情擴散風險窗口；而諸多環節的配合，包機應由政府作為主要窗口。

朱立倫認為，疫情當前，北京當局應盡速同意台灣派機接人，避免額外困擾；只要有台灣人要回台灣，包括有居留權家屬，各界都應全力幫忙；面對眼前對岸封鎖疫區擴大，未來可能驟升返台需求，政府也應立即清查可用閒置空間，預作準備。

「自私恐懼比病毒可怕」，朱立倫說，現在最重要的是不分朝野團結一起，支持政府做好所有防疫工作，不要再有任何人藉機挑起政治惡鬥；台灣未出現社區感染案例，除幾個時機需要，平常並不需要配戴口罩，把口罩優先留給更需要的人。

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