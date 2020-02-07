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藍中常會決議讓傅崐萁回黨 詹為元：黃啟嘉情何以堪

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中常會通過「核准傅崐萁回復黨籍申請」提案，引發黨內反彈。青年部副主任詹為元批評，傅有案在身，也非國民黨立委候選人，現在片面恢復黨籍，讓當初國民黨花蓮縣立委候選人黃啟嘉情何以堪。記者周志豪／攝影

國民黨周三中常會通過常委「核准傅崐萁回復黨籍申請」提案，引發黨內反彈。國民黨青年部副主任詹為元批評，傅有案在身，也非國民黨立委候選人，現在片面恢復黨籍，讓當初國民黨花蓮縣立委候選人黃啟嘉情何以堪。

詹為元認為，現在是看守的主席與中常會，不應該在這時候去恢復傅崐萁黨籍。

青年部主任蕭敬嚴表示，中常會決議讓傅崐萁回國民黨，是希望團結所有力量，傅加入黨團運作確實有幫助。但蕭也說，國民黨現正推動改革，盼團結一切黨員，也要顧慮外界觀感，恢復黨籍依規定要花蓮縣黨部發動，這次程序應更完善。

詹為元表示，要整合泛藍勢力不一定是要用恢復黨籍方式，像前立委顏清標就以成立無黨團結聯盟的形式合作，現在對傅崐萁用恢復黨籍方式處理，對一些黨員同志沒辦法很好交代。

國民黨 傅崐萁 中常會
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