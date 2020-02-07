寶瓶星號一有確診就原船隔離14天 感染專家有不同意見

武漢肺炎防疫升級，曾在1月31日停靠基隆港的鑽石公主號郵輪今天再傳出41例確診，而寶瓶星號郵輪將在明天午後返回基隆港，衛福部長陳時中昨在記者會中定調，只要發現確診個案，全船其他人必須在船上房間隔離14天，但國內感染專家、台大醫師黃立民對這樣的規畫有不同看法，基隆市長林右昌則稱，尊重中央的決定。

寶瓶星號從昨天到今天上午，不斷在公海上繞圈圈，現在正全速開回來。

該航次旅客共1738名，其中台灣籍高達1709名，寶瓶星號郵輪進基隆港，只有持中華民國護照旅客，經過篩檢通過才可下船。另外，外國籍遊客則由寶瓶星號郵輪另行安排後續事宜。

眼見鑽石公主號群聚感染疫情一發不可收拾，陳時中昨日宣布，即日起暫停國際郵輪靠泊台灣，面對即將回航的寶瓶星號，他說，寶瓶星號萬一不幸有任何一位確診，除當事人送醫隔離治療，其他人都要留船隔離14天。

但國內感染專家、台大醫師黃立民今天受訪指出，要是有人確診，代表郵輪上可能很多地方已經有病毒了，把這些人留在船上其實是暴露在病毒感染風險之下，最好把台灣人移動到另外一個乾淨的地方待14天，只要確保在乾淨的地方不要再被感染，14天沒事就可以回家去了。

「整船隔離，會建議船在港內隔離，還是請他開出港？」記者問，基隆市長林右昌上午受訪說，他尊重中央的決定。港公司也表示，聽從中央流行疫情指揮中心決定。