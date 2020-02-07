游錫堃黨團謝票行 錯把「民眾黨」喊成「時力」

新任立法院長游錫堃今與立法院秘書長林志嘉共同前往拜會民眾黨團，民眾黨5位立委皆出席。游錫堃表示，此行除了感謝民眾黨在院長投票中支持，也來請教有無研究室整修、助理訓練等需求；民眾黨團總召賴香伶則提出「開議日期建議在18日」、「優先法案納入投票權下修18歲」、「建立有制度的防疫照顧假」等三大訴求。拜會行程中也發生小插曲，游錫堃一開始致詞時，數度把民眾黨錯講成「時力黨」，經旁人提醒後，才修正過來。

游錫堃表示，這次有很多新任立委進到立院，包括研究室的整理、整修，以及怎麼讓新任助理更快上手，都是院長應該要去關心的事，今天拜訪民眾黨的主要目的，就是要請教這方面有何需求，讓大家在開議前就把這些事情做好；未來盼各黨團都能通力合作，通同打鈔多元理性的新國會。

賴香伶表示，民眾黨感謝游願意支持民眾黨「國家治理」、「還政於民」、「財政紀律」等核心理念，盼未來兩黨能共創良性競爭。賴說，民眾黨團期許執政黨與民進黨團能積極回應青年參政的訴求，處理多年來懸而未決的「投票權下修18歲」修憲案。

賴香伶指出，武漢肺炎疫情持續延燒，防疫人員已疲於奔命，因此建議立院盡早上工，才能使政府機關更為迅速地接收民意，使國家即時因應疫情進行法令調整，針對院長擬於14日進行黨團協商，主張開議時間「越早越好」，建議以2月18日為主。

賴香伶表示，防疫需要有配套，「防疫照顧假」在台灣社會過去從未有此概念，倉促上路使企業與勞工都反應不及；大敵當前，即使雇主給假，但要讓勞工真正「敢休假」，才能真正達到防疫效果，民眾黨團已研議將「防疫照顧假」入法，懇請游錫堃及民進黨團支持。

媒體詢問，今天與會者皆未戴口罩，是否在響應政府近日宣導的「把口罩留給需要者」。游錫堃回應，自己是健康的，早上用額溫槍量體溫也都正常，所以沒有特別再戴口罩。