國民黨主席補選號次抽籤 江啟臣1號、郝龍斌2號

國民黨主席補選今天進行號次抽籤，立委江啟臣委由助理林昱志代表，結果抽中一號，前副主席郝龍斌代表、前立委吳育昇則抽中二號。

在完成登記，連署資格審查及號次抽籤號，黨主席補選全面開打，三月七日由黨員直選產生補選黨主席。

選戰開打前，江啟臣今天拋出新議題，他呼籲這次補選應拿出高規格的防疫標準，例如，要求選務人員全程戴口罩，排隊間隔拉大，入場量體溫、酒精消毒等，也可以請教防疫專家提出更好的動線規劃，將這次的投票，當成防疫期間集會的範例。

他並建議，黨中央可以開始黨員線上投票的機制，用黨證號與其他個人資訊，雙重認證登入投票；投票系統與現場投票名單勾稽，避免重複投票。面對疫情，要有新思維、新作法，而不是停下所有腳步停滯不前。

由於黨主席補選已起跑，相關作業及選務都已展開，對江啟臣的建議黨中央表示來不及，要討論也要等明年正式黨主席改選。