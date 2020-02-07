國民黨主席補選號次抽籤 江啟臣1號、郝龍斌2號
國民黨主席補選今天進行號次抽籤，立委江啟臣委由助理林昱志代表，結果抽中一號，前副主席郝龍斌代表、前立委吳育昇則抽中二號。
在完成登記，連署資格審查及號次抽籤號，黨主席補選全面開打，三月七日由黨員直選產生補選黨主席。
選戰開打前，江啟臣今天拋出新議題，他呼籲這次補選應拿出高規格的防疫標準，例如，要求選務人員全程戴口罩，排隊間隔拉大，入場量體溫、酒精消毒等，也可以請教防疫專家提出更好的動線規劃，將這次的投票，當成防疫期間集會的範例。
他並建議，黨中央可以開始黨員線上投票的機制，用黨證號與其他個人資訊，雙重認證登入投票；投票系統與現場投票名單勾稽，避免重複投票。面對疫情，要有新思維、新作法，而不是停下所有腳步停滯不前。
由於黨主席補選已起跑，相關作業及選務都已展開，對江啟臣的建議黨中央表示來不及，要討論也要等明年正式黨主席改選。
江啟臣辦公室也補充說明表示，線上投票是否能在這次補選實施，要看國民黨中央選務相關單位技術上是否來得及，但不論這次是否實施，推動數位化和網路化是江啟臣未來當選黨主席規劃的方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言