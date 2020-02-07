囤積不能解決恐懼！國會助理掀「我OK」口罩禮讓運動

「我OK，你先領！」實名制口罩上路後，各藥局一早仍出現排隊人潮，但網路上有批民眾，將臉書頭像統一套上特效框，宣示把口罩留給第一線有需要的人。這場口罩禮讓運動的發起者，來自於今年26歲的國會助理林軒。

林軒在立法院工作，在國內爆發疫情後，第一線面對、也感受到民眾買不到口罩的擔心。林軒說，因為台灣是口罩進口國，大家都出於恐慌搶口罩，但囤積再多也無法應付心裡的恐懼。

林軒說，國內外專家都強調，健康的人不必一直戴口罩，口罩實名制上路後，讓更多人能公平買到，她與朋友在臉書建設口罩禮讓運動，請大家戴口罩前評估是否需要？把口罩讓給更有需要的人。

她與朋友花了不到一天，想出「我OK你先領」的口罩，也畫出主視覺，隨後在臉書建立活動，上線迄今已經有破萬人有興趣或響應，不少政治人物也套上特效框，擴大禮讓運動的能見度。

國民黨前主席朱立倫今下午套上「我OK你先領」的特效框，強調防疫是全民的；朱立倫臉書強調，必須戴口罩時記得戴，同時支持「我OK，你先領」，把口罩優先留給更需要的人。民進黨立委張廖萬堅、民進黨台中市議員黃守達等人，也都更換臉書頭貼響應。

林軒說，有很多人響應口罩禮讓運動，有網友自主做圖卡、錄影支持，加上藍綠政治人物響應，讓大家看到台灣人禮讓的美德；在實名制口罩制度下，每7天可以買2片，如果家裡有口罩或不需要，就不要急著買。

她形容，就像捷運上的空位，如果不需要就不要坐，把空位留著，就能滿足其他有隱性需要的人；經常得進出醫院的慢性病患或陪伴家屬，都更需要口罩，口罩禮讓也讓政府有更多餘裕去分配。