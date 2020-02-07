影/ 戴不戴口罩變政治角力？柯笑：不想跟1450纏鬥！

平時到底要不要戴口罩，始終爭論不休，民進黨立委就在網路上發起「口罩禮讓運動」，呼籲健康民眾將口罩留給真正需要的人，才不會造成真正需要的人買不到口罩，甚至呼籲柯文哲「要聽專家的話」，對此台北市長柯文哲聽聞之後，先是回應，自己就是醫生，為什麼要跟他打這個題目，更罵了「神經病」，也說現在共同敵人應該是武漢肺炎，所以不想跟那些1450在那裡纏鬥。

然而日前傳出載有20名確診病例的日本郵輪「鑽石公主號」，7日最新消息一口氣增加41名確診病例，總確診人數來到61名，讓民眾人心惶惶，尤其是確診病例來台時，很有可能參加岸上行程，因而將病毒帶上陸地。被問到這些觀光景點該不該加強消毒，柯文哲則說要先知道他們去過哪、接觸過誰比較重要。至於新北市長侯友宜宣布要加強消毒九分等觀光景點，柯文哲則笑說這只是安民心的做法。 台北市長柯文哲參加108學年度第2學期國小校長會議，並接受現場人員測量體溫。