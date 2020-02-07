武漢肺炎患者北北基趴趴走 觀光局迄今未給旅遊路線

鑽石公主號郵輪武漢肺炎確診遊客人數越來越多，新北市長侯友宜上午透露旅行社和「相關單位」迄今都沒有給具體答案。市府觀光旅遊局長張其強則進一步表示，中央應變中心或觀光局迄今沒有提供任何資料或指示，全由地方政府依遊客經驗消毒。

感染武漢肺炎遊客上月31日下船遊玩，事發迄今已經邁入第8天，北北基3市府卻連遊客到底去過哪裡都不知道，只能依據多數遊客旅遊經驗，在九份、十分、101大樓、基隆廟口、野柳和龜吼漁港等地消毒，但卻無法確認感染武漢肺炎遊客是否曾去過。

侯友宜上午受訪時曾表示，公主號郵輪近2千名遊客曾到雙北、基隆旅遊，第一天從媒體報導得到消息後，透過新北市衛生局及應變中心詢問旅行社及相關單位，但都沒辦法得到具體答案。

張其強則說，目前只能根據過去經驗，推估基隆下船後郵輪遊客的旅遊路線，先做預防性全面消毒，但目前為止，無論交通部觀光局或是中央應變中心，迄今都未公布或轉交鑽石公主號遊客下船後的行經路線。