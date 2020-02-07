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傅崐萁返國民黨案衝擊基層 藍花蓮黨員串聯加入民眾黨

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨周三中常會通過常委「核准傅崐萁回復黨籍申請」提案，引發黨內花蓮基層也展開反彈，質疑中常會成太上機關破壞黨內程序正義。也有花蓮地方黨員醞釀出走轉投台灣民眾黨，爭議餘波盪漾。

黨務人士也質疑，中常會決議不應直接跨過既有黨部直接指導黨務一般行政，常會做法已逾越黨內民主界線。提案中常委李昭平則緩頰，常會雖通過議案，但要走程序才算完備。

有花蓮黨員近日也串聯針對立委傅崐萁回復黨籍一事發出聲明，表示堅決反對傅崐萁現階段加入國民黨，希望黨高層傾聽基層聲音，切莫為增加立院黨籍席次，走回反改革、反民意和國民黨舊思維老路，做出最錯誤的決定。

黨員聲明中指出，傅崐萁過去是親民黨立委，2008年「國親合」時才短暫加入國民黨，但2009年即違紀參選花蓮縣長叛離，之後歷次立委選舉均推無黨籍人士與國民黨提名候選人競爭傷害國民黨，這次立委選舉也再撕裂泛藍。

黨員聲明中也提到，傅崐萁涉「台鳳案」，去年2月底更三審判決有罪，目前上訴最高法院，一旦判決有罪定讞，國民黨如何承受現任黨籍立委鋃鐺入獄衝擊？尤其年輕族群對「花蓮王」更是口誅筆伐，短時間難以扭轉。

花蓮藍營地方人士也質疑，前主席朱立倫提名傅崐萁妻子徐榛蔚任不分區立委備戰2018年花蓮縣長選舉，但這次傅因無法恢復黨籍爭取國民黨不分區立委，就無黨籍參選打下傅系國民黨立委候選人黃啟嘉，傅家對國民黨有感恩？

黨務人士也證實，前天常會通過「核准傅崐萁回復黨籍申請」常委提案後，花蓮地方確實有不少黨員串連出走，台灣民眾黨或新黨都是可能的加入對象，未來影響恐不只在黨內。

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