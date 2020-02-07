聽新聞
test
0:00 / 0:00
擴大青年黨員參與？ 江啟臣主張藍主席選舉採線上投票
國民黨主席補選兩強相爭，立委、主席候選人江啟臣今天在臉書建議，主席選舉應開始黨員線上投票機制，擴大黨員參與。江表示，能不能在這次補選實施，要看國民黨中央負責選務的相關單位技術上是否來得及。
江啟臣表示，黨主席選舉黨員線上投票可用黨證號與其他個人資訊，雙重認證登入投票，並以投票系統與現場投票名單勾稽避免重複投票。江說，不論是否這次實施，現代化、網路化及數位化都是當選主席後要發展和規劃方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言