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擴大青年黨員參與？ 江啟臣主張藍主席選舉採線上投票

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席補選兩強相爭，立委、主席候選人江啟臣今天在臉書建議，主席選舉應開始黨員線上投票機制，擴大黨員參與。江表示，能不能在這次補選實施，要看國民黨中央負責選務的相關單位技術上是否來得及。記者周志豪／攝影

國民黨主席補選兩強相爭，立委、主席候選人江啟臣今天在臉書建議，主席選舉應開始黨員線上投票機制，擴大黨員參與。江表示，能不能在這次補選實施，要看國民黨中央負責選務的相關單位技術上是否來得及。

江啟臣表示，黨主席選舉黨員線上投票可用黨證號與其他個人資訊，雙重認證登入投票，並以投票系統與現場投票名單勾稽避免重複投票。江說，不論是否這次實施，現代化、網路化及數位化都是當選主席後要發展和規劃方向。

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