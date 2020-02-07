影／戴口罩被批和中央不同調 侯友宜無奈：民眾接觸才戴

鑽石公主號今日上午再度確診41例武漢肺炎，新北市已在這兩天針對可能景點如九份、十分、野柳等地進行消毒作業，新北市長侯友宜今(7)日受訪表示，新北市衛生局、應變中心詢問過相關的旅行社與單位，但都沒有辦法得到遊客觀光路徑的具體答案，所以決定不論如何，在所有可能的地點先進行消毒作業，重申防疫只有「過」，不要有所不及，所以在中央裁示前，就自主性全面消毒，這樣一來也能夠讓民眾安心，不然等發生以後再來做處理，就來不及了。

侯友宜今日參訪泰山高中自製「校園版額溫槍」，先前他曾建議中央一併限制出口體溫計與酒精，但截至今日，都未收到中央答覆，但他表示中央為了防疫已經很辛苦，物資不足的部分，地方政府就自己想辦法，大家一起團結。但新北市議會民進黨團議員似乎不太想跟他團結，質疑侯友宜出席活動帶領市府官員把口罩戴牢牢，應該要比照中央推行的新防疫政策，否則民眾會接收錯誤的觀念。侯友宜無奈解釋，他一直都有遵照中央規定，市府團隊中，只有長期會跟民眾接觸的第一線員工才會有口罩，也只會在密閉、人潮眾多的時候使用物資。