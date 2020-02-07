柯文哲、韓國瑜戴口罩挨綠民代罵 孫大千：圍魏救趙

北高市長柯文哲、韓國瑜因跑行程戴口罩，遭綠營民代要求脫下來，更指是錯誤示範。對此，前立委孫大千在臉書表示，民進黨的政治人物為了平息台灣民眾對於「口罩之亂」的怒火，現在把柯文哲和韓國瑜當做靶子，展開「圍魏救趙」的危機處理行動。

孫大千認為，這些綠營政治人物要刮別人的鬍子之前，是不是自己要先回答一下幾個問題？第一，既然早知道口罩的產量不足以因應全台灣每一個人每日使用的需求，為何當時要掛保證口罩存量充足呢？再者，當初政府用盡洪荒之力向民眾宣導「戴口罩，勤洗手」，現在要改變民眾的既定印象，自然要花出數倍的力量和資源。簍子是民進黨政府捅出來的，為什麼要修理柯文哲和韓國瑜出氣。

孫大千表示，既然民進黨立委要發起「我罩你，你先領」的活動，那麼是不是先向大家解釋一下，2月1日報到那天，立法院為什麼要調幾千副口罩來使用？既然大家的健康狀況毫無問題，為什麼又要延後開議？

孫大千說，民進黨的高雄市議員要響應「我OK，你先領」的活動，那為什麼在高雄市議會大門口會貼出一張告示，要求「訪客或洽公人員進出請戴上口罩並配合量額溫」？這不是矛盾嗎。