日爭到外配搭專機撤僑 80名陸籍、2名台人回東京

武漢肺炎疫情未歇，日本派往中國大陸湖北的第四架撤僑專機，7日上午載回198人，包括80名陸籍、台籍的日本人配偶。這是包機首次載回非日籍人士，之前中國大陸政府不允許非日籍人士上機。

日本政府派遣的四架撤僑專機，共帶回565人。外務大臣茂木敏充表示，在中國登機時的名單顯示，有119名日本人、77名中國人、2名台灣人，「向中方說明基於人道理由，希望讓日本人的配偶或有親子關係的人一起回國，今天終於實現了」。這批返日的民眾，有51人是6歲以下的幼童，9名是60歲以上的長者。日方表示，想要返日的民眾幾乎都回來了。

至於陸配等非日籍的乘客是否要負擔機票錢，官房長官菅義偉說，外籍乘客皆為日籍乘客的親人，不會有差別待遇。尤其這些外籍人士並無法單獨搭機，要他們負擔機票費用並不適宜。暗示也會由日本政府負擔。