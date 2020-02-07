日方拒寶瓶星號靠港放下外國人 原船明11時抵基隆港

我國中央流行指揮中心昨宣布即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口，載著1700多名台灣客的麗星郵輪寶瓶星號回台一度受阻。原本我方指出，將讓郵輪上近30位外國旅客載返那霸港下船後，再開回台灣。不過台灣港務公司剛才證實，日本那霸不允許該郵輪靠港，原船即刻返回基隆港，預計明天上午11時抵達。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布所有國際郵輪不得在台灣靠港，但准許載有上千名國人的寶瓶星號靠港，通過檢疫以後，讓國人下船。不過，由於船上仍有數十名外國旅客，因此，原本各方研議先讓船開回日本那霸讓外國旅客下船之後，再回到台灣。

台灣港務公司剛才證實，原船已開始駛向基隆港，船上的外國人也搭原船到台灣，返抵時間從原本預計的明天下午1時，提前至明天上午11時抵達基隆港。

麗星郵輪表示，該航次旅客共1738名，其中台灣籍1709名、18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名以及1名陸配。寶瓶星號2月4日自基隆港出發，2月5日至6日停靠日本那霸，原本預計今天下午4時返抵基隆。

相關人士指出，該郵輪早已經離開那霸港口，也已經進入公海，且船上上千人中，多數都是台灣人，只有數十位外國人，另外，如果郵輪上面有武漢肺炎確診案例，將導致該郵輪直接在那霸港接受隔離，都是日方不允許該郵輪靠港的原因。