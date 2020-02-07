台灣副總統當選人與川普同場 中國嚴詞反對

(德國之聲中文網) 2月6日，台灣副總統當選人賴清德訪問華府的第4天，出席華府一年一度的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。

《自由時報》報導，賴清德被安排坐在最前排，與共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）同桌。出席同場活動的不但有美國總統川普、副總統彭斯，還有美國國務卿蓬佩奧、國防部長艾斯培、內政部長伯恩哈德。

《中央社》報導，邀請賴清德出席美國國家祈禱早餐會的對華援助協會會長傅希狄表示，在賴清德卸任行政院長後便已經邀請他出席國家祈禱早餐會的活動。在賴清德當選副總統之後，傅希狄聯絡早餐隊團隊說明，早餐會團隊在24小時之內便回覆沒有問題，維持原本安排。

中國外交部發言人在推特上抗議道: ｢我們反對美國與台灣地區之間的任何官方交流。請停止對台獨勢力釋放錯誤訊息。美國必須遵守一個中國原則以及三個中美聯合公報。」

｢一中原則」是中華人民共和國的政治論述，主張｢世界上只有一個中國」。美國在處理兩岸關系的爭議時，所使用的名詞是｢一中政策」(One China Policy)，其意涵更模糊而廣泛，不但包括與中華人民共和國簽訂的三個公報，還包括美國國會通過的《台灣關系法》和前總統雷根對台灣提出的｢六項保證」。

賴清德預計訪問美國5天。 2月5日，他拜會白宮國家安全會議，與美方官員會談約70分鐘。以顧問身份與賴清德同行的前立委蕭美琴曾說，賴清德是以｢個人身份」獲邀到華盛頓參加民間團體活動，期間會禮節性拜會美方人士。

中國外交部发言人華春瑩在例行記者會針對此事回覆記者表示: ｢中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫、明確的。中方已就美方允許賴清德赴美活動向美方提出嚴正交涉。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，不得安排美領導人、政府官員和國會議員同賴清德進行任何形式的接觸，慎重妥善處理涉台問題，停止向"台獨"勢力发出錯誤信號，以免對中美關系造成嚴重損害。 」

羅法/楊威廉(綜合報導)

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