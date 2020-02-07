賴清德訪美和川普同台 柯文哲誇：我們外交做得不錯
副總統當選人賴清德訪問美國華府，6日參加美國總統川普、副總統潘斯、眾議院議長波洛西等人出席的「國家祈禱早餐會」；據指出，賴清德座位安排在第一排，在國務卿龐培歐等官員的隔壁桌，引發熱議。
對於賴清德訪美和川普「同台」，台北市長柯文哲今上午受訪時直言「這表示我們外交工作做得不錯啊」。
至於賴清德訪美見到川普，是否會提前引發2024角力戰？柯文哲笑說，不要想這麼多，一天一天過，武漢肺炎這一關先撐過，疫情還沒有開始。
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