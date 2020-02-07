賴清德訪美和川普同台 柯文哲誇：我們外交做得不錯

武漢肺炎疫情持續擴大，台灣昨（6）日一天就增加了5例確診案例，目前已累計到16人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上宣布確診案例時忍不住落下男兒淚，這段畫面播出後讓民眾看了很不捨，資深媒體人趙少康則認為指揮官在第一線打仗不應該輕易掉淚，因為會讓民眾緊張，誤以為疫情非常嚴重，容易引起恐慌。

2020-02-07 09:40