陸方稱包機遭台灣阻撓 柯文哲嘆：牽涉政治很麻煩

武漢包機返台爭議持續延燒，不過國台辦卻指「後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓」，遭陸委會回嗆「防疫絕非兒戲」，陸方再次片面傳達無助於雙方溝通合作的有關言論，表達遺憾。

對此，台北市長柯文哲今上午受訪時忍不住嘆道，所以自己每次在講，也不想兩邊，對啦，「牽涉到政治就很麻煩」。

柯文哲說，武漢包機夾帶了一個確診病例，如果自己是台灣這一邊的人，要他準第二批，自己也簽不下去。

至於是否覺得政客比病毒更毒？柯文哲笑說，看什麼樣的病毒啊，武漢肺炎死亡率是2%；算了，不要開玩笑了，病毒有很多種，天花就很可怕。