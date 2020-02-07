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40輛小黃載公主號遊客自由行 司機：當時遊客未戴口罩

武漢肺炎要錢不要命？泰國「大開國門」的佛系防疫

防鑽石公主號乘客新北全消毒 柯文哲：政治要務實

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市長柯文哲也說，政治上還是務實，我們是要知道他去過哪些地方 ，和哪些人接觸，這對我們來講更重要，他們1月31日進來，現在已經2月7日了，做實事比較重要。記者邱瓊玉／攝影

根據日本放送協會（NHK）報導，停泊在日本橫濱外港的「鑽石公主號」郵輪，今上午又宣布再添41例確診感染武漢肺炎病毒，目前船上確診病例已高達61人，由於鑽石公主號曾在基隆港停泊，並暢遊雙北城市，不少民眾擔憂台灣是否會受到疫情影響。

對此，台北市長柯文哲表示，鑽石公主號的行程都是由中央管治，自己到現在為止都沒有接獲中央通知，到底有去過哪些地方，不過我們就是依照常見觀光場所，該消毒的都有消毒，特別是台北燈節要開始的地方，都有先消毒。

柯文哲也說，政治上還是務實，我們是要知道他去過哪些地方 ，和哪些人接觸，這對我們來講更重要，他們1月31日進來，現在已經2月7日了，做實事比較重要。

對於新北市長侯友宜堅持要針對景點消毒，以安民心，柯文哲說，對安民眾的心；至於是否覺得消毒有實質意義？柯文哲說，對自己而言，比較想要知道的就是他們經過哪些路段、接觸哪些人，這在公衛掌握上對自己來講比較重要，我們就是聽中央指示。

對於專家認為疫情高峰期還沒有到，北市府是否有做任何兵棋推演的準備？柯文哲說，比較正確的說法是疫情還沒有開始，我們要接受的考驗是社區感染，目前考驗都還沒有開始。

柯文哲說，我們現在每天早上還是有政策指示，10點有專案小組會議都在準備，包括應變醫院、隔離場所等，都有在準備。

柯文哲 疫情
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