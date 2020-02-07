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男子從湖北返台住飯店自我隔離 業者逐客送醫隔離收治

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
男子從大陸湖北返台因無家可歸而選擇住飯店自我管理隔離，消防局移送檢疫場所。圖／高雄市衛生局提供

屏東一名男子1月24日從大陸湖北返台，因無居住地而選擇到高雄一家飯店進行14天的「自我隔離檢疫」。屏東縣府2月4日通知高雄市府，飯店業者在接到疫調電話時才驚覺有大陸湖北回來的住客，要男子立刻退房。高雄市衛生局表示，當天晚上已將男子送到高雄市的指定隔離醫院收治，目前健康狀況良好，沒有出現症狀。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，案主1月24日從中國到小港機場入境，土要活動範圍在湖北省，依1月27日疫情指揮中心公告，此案符合居家檢疫的標準。他入境時所填具的資料，居住地在屏東，戶籍地在澎湖，因此依SOP由屏東縣府進行追蹤，但一直未訪到。因此人在國內原本就居無定所，同住的只有父親，父親目前也不在戶籍地內，而是寄人籬下。

潘炤穎說，這名男子知道自己從武漢回來，需要自我隔離檢疫，於是住在高雄市的飯店裡。在追蹤到個案後，2月4日屏東縣府就把個案轉到高雄市民政局，衛生局當晚就把個案送到高雄市的指定隔離醫院收治。飯店人員佐證，個案的活動範圍相當克制，都待在房間內，幾乎足不出戶，監控過程中，個案也沒有出現狀況。離開後，飯店也進行標準消毒作業。

飯店方面在接到屏東縣府疫調電話時，知道有入住了一個指定檢疫個案，也嚇到了，所以馬上要求這名男子離開。據了解，飯店空調是分樓層的中央空調。防疫人員也針對個案有近距離接觸的櫃檯人員、客房服務人員的健康狀況，進行了解。這名男子入境檢疫日期是14天，到2月7日期滿，目前為止沒有出現任何不適狀況，也不是疑似個案。

對於個案選擇到飯店採取自我隔離是否恰當？潘炤穎表示，這屬特殊個案，因在國內沒有固定居所，會有這樣的選擇，是因為他意識到自己有隔離的需求與風險，在過程中也配合追訪，自我處置上是符合一定水準，但在適法性部分還要再研議。飯店當然不是好的自我隔離場所，衛生單位也省思居無定所如街友，如果有不慎接觸情形，政府是否應該提供指定的收容場所？高雄市府有研擬相關配套，類似個案一定要做妥適安排。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，從大陸湖北返台到飯店自主隔離的男子，已送到高雄市的指定隔離醫院收治，目前健康狀況良好，沒有出現症狀。記者徐如宜／攝影
男子從大陸湖北返台因無家可歸而選擇住飯店自我管理隔離，消防局移送檢疫場所。圖／高雄市衛生局提供

屏東縣 高雄市 衛生局
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