快訊

40輛小黃載公主號遊客自由行 司機：當時遊客未戴口罩

武漢肺炎要錢不要命？泰國「大開國門」的佛系防疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林楚茵嗆：把口罩拿下來 柯文哲譏諷：神經病

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今上午受訪時忍不住譏諷，自己就是醫師，你為什麼還要打他這個題目，「神經病」；自己看還有人講說，林楚茵你臉書上不是自己也戴口罩，奇怪。記者邱瓊玉／攝影

口罩販售實名制昨上路，不過依舊有不少民眾抱怨買不到口罩，民進黨立委林楚茵、吳思瑤、賴品妤、范雲、洪申翰等人則是發起「我罩你，你先領」活動，呼籲國人將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員，林楚茵更點名台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，不要一直戴著口罩。

對此，柯文哲今上午受訪時忍不住譏諷，自己就是醫師，你為什麼還要打他這個題目，「神經病」；自己看還有人講說，林楚茵你臉書上不是自己也戴口罩，奇怪。

柯文哲強調，我們共同的敵人還是武漢肺炎，不想在這邊和這些1450纏鬥。其實自己也不想和他們吵架，「我自己是醫師，專業上不要懷疑我」，該戴的時候自己會戴，像在辦公室的時候都沒有戴。

不過柯文哲近來都是以戴著口罩的姿態受訪，出席活動也多半戴著口罩，但昨卻在臉書上表示「有需要才買，有需要才戴」，遭外界質疑是兩套標準。

對此，柯文哲表示，口罩就是該戴的時候戴，人多、密閉、不特定場所要戴口罩，像自己在家，和太太陳佩琪兩個人，我們都是醫護人員，大家都很有知識，那不用戴啊，都是熟識的人，所以是要面對不特定的人，像是坐公車就很麻煩，因為不曉得誰要上，所以密閉、人多、不特定場所的時候要戴，其他就不必了。

對於外界質疑柯文哲的口罩哪裡來？柯文哲說，我們家都有醫師啊，陳佩琪平常看門診都有帶，家裡本來就有庫存。

柯文哲表示，就是在密閉、人多、不特定場所要戴口罩，比較麻煩是公共場合，其實自己在辦公室都沒有戴，只是戴的時候剛好都被你看到，一個口罩用兩三天沒有問題。

至於是否覺得現在戴不戴口罩都是兩難？柯文哲說，就是依照SOP，人多、密閉、不特定場所要戴口罩，其他如果家裡都是認識的人，那也不用戴啊。

口罩 柯文哲 醫師 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

包機爭議 蘇揆怒：完全走樣 下不為例

肺炎掀政治風暴？ 綠營自評未失分

武漢包機爭議 綠委：台灣人與台商不是肉票

鑽石公主號20人確診 北市府稱景點消毒由中央調度

相關新聞

陳時中記者會落淚 趙少康：將軍打仗怎能哭？會讓民眾緊張

武漢肺炎疫情持續擴大，台灣昨（6）日一天就增加了5例確診案例，目前已累計到16人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上宣布確診案例時忍不住落下男兒淚，這段畫面播出後讓民眾看了很不捨，資深媒體人趙少康則認為指揮官在第一線打仗不應該輕易掉淚，因為會讓民眾緊張，誤以為疫情非常嚴重，容易引起恐慌。

【即時短評】預算人事分好卡滿 民進黨開始論功行賞？

民進黨拖延立院開議日，掩護蘇貞昌內閣迴避立院監督武漢肺炎衍生的民生經濟問題。不過柯建銘滿腦子卻已經在想520之後才要處理...

賴清德訪美和川普同台 柯文哲誇：我們外交做得不錯

副總統當選人賴清德訪問美國華府，6日參加美國總統川普、副總統潘斯、眾議院議長波洛西等人出席的「國家祈禱早餐會」；據指出，...

陸方稱包機遭台灣阻撓 柯文哲嘆：牽涉政治很麻煩

武漢包機返台爭議持續延燒，不過國台辦卻指「後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓」，遭陸委會回嗆「防疫絕非兒戲」，陸方再次片面...

防鑽石公主號乘客新北全消毒 柯文哲：政治要務實

根據日本放送協會（NHK）報導，停泊在日本橫濱外港的「鑽石公主號」郵輪，今上午又宣布再添41例確診感染武漢肺炎病毒，目前...

男子從湖北返台住飯店自我隔離 業者逐客送醫隔離收治

屏東一名男子1月24日從大陸湖北返台，因無居住地而選擇到高雄一家飯店進行14天的「自我隔離檢疫」。屏東縣府2月4日通知高...

林楚茵嗆：把口罩拿下來 柯文哲譏諷：神經病

口罩販售實名制昨上路，不過依舊有不少民眾抱怨買不到口罩，民進黨立委林楚茵、吳思瑤、賴品妤、范雲、洪申翰等人則是發起「我罩...

向王金平請益 游錫堃：公道伯是學習的榜樣

新國會即將開議，新任立法院長游錫堃今天拜會前院長王金平。游錫堃表示，王金平院長經驗最豐富，人稱公道伯，所以特別來請益。

傳陳時中多天沒睡 蔡英文不捨：顧好自己才能守護國人

武漢肺炎疫情升溫，蔡英文總統今早前往中央流行疫情指揮中心慰勉防疫同仁。根據總統府公布的影片，蔡總統在疫情指揮中心，代表政...

綠急監、考委人事案 藍：全民怎信不再陳師孟們？

新會期3項人事同意權案，包括NCC委員、監委必須在8月1日前完成人事同意權行使、考試委員須在9月1日前完成。民進黨立法院...

藍中常會通過讓傅崐萁恢復黨籍 江啟臣：應照規定走

國民黨中常會周三通過讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍，引發程序不正義質疑。立委、國民黨主席候選人江啟臣今天表示，任何人離開有各...

國民黨中常委15人放棄連任 江啟臣：換血必然會產生

國民黨中常委將於3月7日改選，昨完成登記，49位登記參選人中，現任32位選任常委僅17人登記爭取連任，其餘登記新人不乏青...

熱門新聞

台灣人搭莫斯科地鐵戴口罩 竟遭當地人毆打飆罵：你有病嗎

鑽石公主號新增41名確診病例 累計61人感染武漢肺炎

大陸疫情整理包／1天新增確診3138例！陸累計636死

陳時中記者會落淚 趙少康：將軍打仗怎能哭？會讓民眾緊張

全球疫情地圖／鑽石公主號一夜暴增41例確診 全船累計61人染武漢肺炎

寶瓶星號進不了日本？20多名外籍乘客恐淪海上人球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。