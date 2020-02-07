林楚茵嗆：把口罩拿下來 柯文哲譏諷：神經病

口罩販售實名制昨上路，不過依舊有不少民眾抱怨買不到口罩，民進黨立委林楚茵、吳思瑤、賴品妤、范雲、洪申翰等人則是發起「我罩你，你先領」活動，呼籲國人將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員，林楚茵更點名台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，不要一直戴著口罩。

對此，柯文哲今上午受訪時忍不住譏諷，自己就是醫師，你為什麼還要打他這個題目，「神經病」；自己看還有人講說，林楚茵你臉書上不是自己也戴口罩，奇怪。

柯文哲強調，我們共同的敵人還是武漢肺炎，不想在這邊和這些1450纏鬥。其實自己也不想和他們吵架，「我自己是醫師，專業上不要懷疑我」，該戴的時候自己會戴，像在辦公室的時候都沒有戴。

不過柯文哲近來都是以戴著口罩的姿態受訪，出席活動也多半戴著口罩，但昨卻在臉書上表示「有需要才買，有需要才戴」，遭外界質疑是兩套標準。

對此，柯文哲表示，口罩就是該戴的時候戴，人多、密閉、不特定場所要戴口罩，像自己在家，和太太陳佩琪兩個人，我們都是醫護人員，大家都很有知識，那不用戴啊，都是熟識的人，所以是要面對不特定的人，像是坐公車就很麻煩，因為不曉得誰要上，所以密閉、人多、不特定場所的時候要戴，其他就不必了。

對於外界質疑柯文哲的口罩哪裡來？柯文哲說，我們家都有醫師啊，陳佩琪平常看門診都有帶，家裡本來就有庫存。

柯文哲表示，就是在密閉、人多、不特定場所要戴口罩，比較麻煩是公共場合，其實自己在辦公室都沒有戴，只是戴的時候剛好都被你看到，一個口罩用兩三天沒有問題。

至於是否覺得現在戴不戴口罩都是兩難？柯文哲說，就是依照SOP，人多、密閉、不特定場所要戴口罩，其他如果家裡都是認識的人，那也不用戴啊。