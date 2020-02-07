向王金平請益 游錫堃：公道伯是學習的榜樣

新國會即將開議，新任立法院長游錫堃今天拜會前院長王金平。游錫堃表示，王金平院長經驗最豐富，人稱公道伯，所以特別來請益。

王金平則表示，游是中華民國史上第二個做過行政、立法院長的人，歷練相當豐富。王並提醒游，新國會一定很順利，但新的環境才開始，立委還沒有很適應，一開始會比較刺激一點。游錫堃回應，需要磨合，會盡量平等對待，讓各黨團協商。

新會期14日將召開朝野協商討論開議日，開議前，游錫堃今天上午拜會王金平，游提到，當年他擔任行政院長時，時任立法院長的王金平幫了相當多忙，其中基隆河整治條例，多虧有王金平，才不用拖一年才完成。

游也當面向王金平解釋，當時基隆河整治條例在會期結束前一週才送到立法院，是有不得已的理由，也知道一定會被罵，但因到基隆河視察，才發現還有疏濬問題要解決，當年也多虧王金平加開臨時會才讓特別預算通過，才讓疏濬計畫盡快完成。

王金平提到，當時協商召開臨時會，朝野黨團很快就產生共識，員山子分洪完成之後，汐止不淹水，這也是游錫堃在行政院長任內的大政績。王說，以國家人民至上，順天應民這些都是應該做的。游錫堃表示，王金平的經驗最豐富，也是他學習的榜樣。