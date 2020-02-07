【即時短評】預算人事分好卡滿 民進黨開始論功行賞？

民進黨拖延立院開議日，掩護蘇貞昌內閣迴避立院監督武漢肺炎衍生的民生經濟問題。不過柯建銘滿腦子卻已經在想520之後才要處理的前瞻二期預算及考、監、NCC人事案。在民進黨勝選繼續完全執政下，預算分好分滿，人事卡好卡滿，論功行賞才是重中之重。

柯建銘說，新會期開議後，要處理109年國營事業預算、前瞻二期預算，NCC委員、監委及考委則分別要在8月1日、9月1日前完成人事同意權行使。柯說，這些都是520之後立院要處理重要議案，甚至不排除開臨時會處理。

當初前瞻預算被質疑是民進黨在綁樁，但經過2018地方選舉洗牌，國民黨拿下15個縣市後，蔡政府原本在綠營執政縣市的政策買票，就變成在地綠營民代功勞。且民進黨早已在諸多相關產業安排好人事，延續性的前瞻二期預算，招標眉角就只有內行人懂。

至於民進黨過去念茲在茲的廢除考監二院，現在完全執政權力一把抓，考監委人事案就變成不能有絲毫耽擱。因為民進黨深知，國民黨執政時就是因為馬王政爭搞到沒把監委補滿，才會讓蔡英文有機會補上陳師孟，且光是一個陳師孟就可以讓常任文官掀起一片寒蟬效應，怎麼能不卡好卡滿？

從中選會、促轉會到陳師孟就可以看出，民進黨用人完全沒有在乎獨立機關不獨立，加上民進黨執政後原本就嫌位子不夠，不斷新設黑機關，再擴張政務、機要任用範圍，現在又火速走出2018陰霾，繼續完全執政，民進黨當然更要貫徹「優良」傳統，打下江山分江山。