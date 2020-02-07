綠急監、考委人事案 藍：全民怎信不再陳師孟們？

新會期3項人事同意權案，包括NCC委員、監委必須在8月1日前完成人事同意權行使、考試委員須在9月1日前完成。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，這些都是520後總統要送進立法院處理的重要議案。藍委鄭麗文說，日前陳師孟請辭，蔡英文還慰留，全民怎去相信，接下來的獨立機關人事不再都只是陳師孟們。

賴士葆也提到，蔡英文前四年的獨立機關人事都是顏色放第一，這次蔡得到817萬高票， 不希望看到又找來第二個陳師孟。

鄭麗文說，蔡政府接下來的重要人事案，究竟是要展現全民總統、重視專業，還是要繼續酬庸政治正確的陳師孟們？鄭提到，蔡總統這次拿下817萬高票，要做團結全民的總統，就應該展現更大格局，不要再讓人民失望。甚至即便是最低標準的政治酬庸，也不能酬庸社會很難接受、破壞憲政體制的人，之前的陳師孟就是全國所有司法體系都公開表態反對。

賴士葆也說，接下來的三項獨立機關人事案，完全取決於蔡英文總統，尤其蔡這次獲得817萬高票，應對自己多一點信心，拋除顏色考量，只看中立、專業，不要再提名一些人想保護她，尤其若再找陳師孟們，對台灣民主將是很大傷害。

至於新會期的優先法案，民進黨團還在與政院盤點中。賴士葆批評，主計總處原本樂觀預估GDP，但現已下修至2%以下，這是非常嚴峻的狀況，政府不僅要快紓困，更要振興產業，期待執政黨可以提出更多振興經濟的優先法案，但目前卻談得太少。鄭麗文說，眼前經濟民生才是關乎人民生存的問題，才是蔡英文政府的當務之急。

對於人事同意權行使，民進黨團書記長鍾佳濱說，蔡英文總統作為全民總統，一向秉持專業中立提名獨立機關人事，在野黨團的聲音蔡總統也都會聽到。