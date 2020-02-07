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傳陳時中多天沒睡 蔡英文不捨：顧好自己才能守護國人
武漢肺炎疫情升溫，蔡英文總統今早前往中央流行疫情指揮中心慰勉防疫同仁。根據總統府公布的影片，蔡總統在疫情指揮中心，代表政府與國人，向第一線參與防疫的人員表達謝意，她也提醒防疫人員，防疫是長期抗戰，要適度休息，要注意補充維他命，「照顧好自己才能守護國人」。
蔡總統說，1月21日出現武漢肺炎首例後，大家都神經緊繃。24日除夕當天有兩個確診案例，相信很多同仁剛吃完年夜飯就來上班，甚至有人根本沒有回家回爐，「因為大家都知道我們身上都有責任」。
她表示，從後續的口罩供貨，與這兩天執行的販售實名制上路，還有武漢台灣鄉親返國安置及確診案例醫療、檢疫等，「再再證明我們有克服困難的能力」。
蔡總統說，「資訊愈透明，民眾會籲安心，這是我們原則」。這次透過「疾管家」的Line系統（疾管署官方Line好友帳號），指揮中心把最新的疫情、即時防疫措施，第一時間宣達給民眾，已有超過150萬人加入疾管家群組，掌握最新訊息。
蔡總統說，這段時間以來，同仁休息的時間少，尤其是衛福部長陳時中據說好幾天沒有睡，「在網路上看到的圖片都是叫他去睡覺」。蔡總統說，不只是部長，她也要提醒防疫是長期抗戰，要適度休息，要注意補充維他命，照顧好自己才能守護國人。
她表示，昨天有個好消息，首例確診已經痊癒，雖然有痊癒案例，但面對疫情仍不能掉以輕心，要請各部會首長與同仁繼續努力，務必配合指揮官指揮，分工合作，全力以赴，持續保護國人免於武漢肺炎的威脅。
蔡總統說，首例確診者痊癒後，親筆寫信感謝醫護與防疫人員，信中有提到，在台灣其實真的很幸福。「幸福歸因於各位的努力，有各位在，我們都有信心，一定會戰勝疫情」。
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