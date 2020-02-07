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國民黨中常委15人放棄連任 江啟臣：換血必然會產生
國民黨中常委將於3月7日改選，昨完成登記，49位登記參選人中，現任32位選任常委僅17人登記爭取連任，其餘登記新人不乏青壯派人士，可望展現新氣象。立委、國民黨主席候選人江啟臣今肯定，常會換血必然會產生。
江啟臣表示，這次登記參選中常委的候選人與前幾次不太一樣，連任者大幅減少，換血必然會產生，但更重要的是，換血後在議事與對黨中央建言，以及扮演決策角色能否與過去不同，這才是外界所期待的。
江啟臣也提到，若當選黨主席希望中常會能更有效率決策，讓結論有助於黨中央決策；也希望中常會授權，成立集體決策平台，快速結合、反映民意做成決策，經中常會認定核備成為黨政策。
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