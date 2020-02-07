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藍中常會通過讓傅崐萁恢復黨籍 江啟臣：應照規定走
國民黨中常會周三通過讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍，引發程序不正義質疑。立委、國民黨主席候選人江啟臣今天表示，任何人離開有各自理由，但黨對恢復黨籍有一定規定，一切應照規定走，回來就要照規定。
江啟臣說，恢復黨籍是制度的行為，如果覺得制度要調整，之後可以再討論，取得共識後調整，否則應該應依現行規範；恢復黨籍不僅是當事人主觀意願，政黨也要依程序客觀判定，照程序走就尊重權益。
江啟臣也強調，傅崐萁若真回國民黨，回來後不論是在黨內或黨團也都要依相關規定行事。
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