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武漢肺炎疫情升溫 江啟臣：政府應就產業衝擊預為因應
武漢肺炎疫情延燒，國民黨團擬提案制定肺炎紓困條款，因應可能的產業衝擊。立委、國民黨主席候選人江啟臣今也提醒，政府要評估對可能受到衝擊產業的生計影響，並著手規劃做好萬全因應。
江啟臣表示，2003年SARS短短四個月就讓當年第二季經濟成長率重創2至3個百分點，這次疫情還沒有完全的明朗，也還不知道什麼時候會結束，現在陸續已有很多研究報告或報導，評估疫情可能對我國造成的影響，不能小看。
江啟臣說，特別是17年前中國大陸跟今天的中國大陸，在全球經濟上扮演的角色完全不同，現在的肺炎重災區又在中國大陸，若大陸經濟重創，勢必連帶包含台灣在內的全世界經濟與產業表現。
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