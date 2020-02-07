對徐正文處分大砲打小鳥？ 江啟臣：言行確實傷國民黨

武漢肺炎疫情延燒，國民黨中央委員徐正文協助滯留武漢地區民眾返台，卻引發爭議。國民黨昨快速做成決議即日起停止徐黨權，並將予以黨紀處分，被質疑是以大砲打小鳥方式切割。不過對此，黨中央嚴正否認。

國民黨考紀會主委魏平政表示，防疫如同作戰，徐正文散布的資訊連陸委會都否認，對國民黨政黨形象影響甚劇，當然要有所處理。

國民黨文傳會代主委王育敏表示，徐正文行為引發媒體與民眾不必要恐懼與焦慮，已涉違反傳染病防治法，影響防疫工作進程，嚴重破壞黨形象，考紀會才依規定做相關處理，國民黨是快速回應外界聲音。

立委、黨主席候選人江啟臣也認為，徐正文言行確實引發社會爭議，特別是在防疫當下，對國民黨名譽造成損害，依黨紀來處分是很正常的事情；只要有任何黨員有違反黨紀、有損國民黨聲譽行為，考紀會祭出黨紀是必要的。

至於國民黨七人小組是否也有干擾疫情防治問題，江啟臣說，七人小組只是在兩岸缺乏溝通的當下，協助讓滯留武漢台灣民眾回台，對包機名單等規劃七人小組沒有參與，不希望社會大眾因為徐正文的事對國民黨有誤解。