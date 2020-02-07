綠議員批韓戴口罩 鄭照新：盼多看韓市長市政上的努力

高雄市民進黨議員今天批評高雄市長韓國瑜在跑戶外的行程時戴口罩，是錯誤的示範。高雄市新聞局長鄭照新表示，高雄是一級防疫開設，市府自然站在保護市民、為市民著想的角度有在地因應的做法跟措施，對於這相關的配套，一切都會努力跟中央協調，希望大家能多多看到韓國瑜和市府在市政上面的努力，不是只看市長有戴什麼、不戴什麼。

鄭照新說，防疫是中央和地方共同合作與努力的過程，因為這次的肺炎是一個新型的感冒病毒，大家在因應防疫措施的時候，中間經歷很多的摸索跟變動，中央一開始的時候、也包括很多政治界的朋友都是鼓勵大家戴口罩，所以一時之間造成大家對於口罩的恐慌，到後來有新的措施，變成一個禮拜兩片口罩，這樣的過程，其實也造成社會有些焦慮感。

鄭照新表示，應該給中央多一點體諒，以鼓勵代替批評，雖然中間有這樣的變動，導致民間有很多的的抱怨，但是請大家不要去批評中央。

他說，高雄是一級防疫開設，市府自然站在保護市民、為市民著想的角度，也會有在地因應的做法跟措施，高市對於相關的配套，一切都會跟中央來努力和協調。

民進黨議員所指韓國瑜到六龜視察時戴口罩，在場多數人沒有戴。鄭照新說，韓國瑜不是到了那裡才戴口罩，是當天跑行程時就戴了口罩就沒有拿下來，很多人可能會誤解是到了六龜才把新的口罩戴起來。希望大家能多多看到市府在市政上面的努力。不是只是看市長有戴什麼，不戴什麼。

鄭照新同時為高雄市政府宣傳一個即時的、動態的口罩地圖，民眾可以看到相關供應的藥局剩下多少口罩、可以在哪邊取得。