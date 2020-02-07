防疫優先！國民黨主席補選 江啟臣推線上投票
武漢肺炎疫情延燒，國民黨主席補選防疫優先，登記參選的國民黨立委江啟臣今早表示，黨部與2位候選人討論過，敲定2月12日舉辦線上政見發表會，避免大型集會，也讓選務持續進行；江啟臣也呼籲，應推動黨員線上投票。
江啟臣說，防疫之本，在減少人際接觸，避免大型聚會，但不代表社會就要停止運作，國民黨主席補選關係改革時程，也與黨部結合國會運作的步伐、在野黨監督防疫工作相關，選務就應結合防疫拿出新作法。
江啟臣說，黨部與2位候選人辦公室討論政見會改以直播辦理，敲定2月12日辦理線上政見發表會，避免大型的集會；他呼籲選務要拿出高規格的防疫標準，選務人員應全程戴口罩、排隊間隔拉大、入場量體溫、並以酒精消毒雙手，也可請教防疫專家提出動線規劃，讓主席補選投票成為防疫期間集會的範例。
江啟程說，他提出的黨務改革主張，包含數位化與網路化工作，他建議黨中央推動黨員線上投票機制，用黨證號與個人資訊，雙重認證登入投票，投票系統與現場投票名單勾稽，避免重複投票，面對疫情要有新思維、新作法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言