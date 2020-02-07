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防疫優先！國民黨主席補選 江啟臣推線上投票

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
登記參加國民黨主席補選的國民黨立委江啟臣說，防疫優先，黨部已與2候選人敲定2月12日辦線上政見會，他也呼籲應推動黨員線上投票。圖／取自江啟臣臉書

武漢肺炎疫情延燒，國民黨主席補選防疫優先，登記參選的國民黨立委江啟臣今早表示，黨部與2位候選人討論過，敲定2月12日舉辦線上政見發表會，避免大型集會，也讓選務持續進行；江啟臣也呼籲，應推動黨員線上投票

江啟臣說，防疫之本，在減少人際接觸，避免大型聚會，但不代表社會就要停止運作，國民黨主席補選關係改革時程，也與黨部結合國會運作的步伐、在野黨監督防疫工作相關，選務就應結合防疫拿出新作法。

江啟臣說，黨部與2位候選人辦公室討論政見會改以直播辦理，敲定2月12日辦理線上政見發表會，避免大型的集會；他呼籲選務要拿出高規格的防疫標準，選務人員應全程戴口罩、排隊間隔拉大、入場量體溫、並以酒精消毒雙手，也可請教防疫專家提出動線規劃，讓主席補選投票成為防疫期間集會的範例。

江啟程說，他提出的黨務改革主張，包含數位化與網路化工作，他建議黨中央推動黨員線上投票機制，用黨證號與個人資訊，雙重認證登入投票，投票系統與現場投票名單勾稽，避免重複投票，面對疫情要有新思維、新作法。

投票 江啟臣 國民黨
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