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藍呼籲立院快開議 游錫堃回應：14日協商

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
立法院院長游錫堃今天首度拜會國民黨團。記者林麗玉／攝影

立法院院長游錫堃今天首度拜會國民黨團。游錫堃表示，對於立法院各黨團何時協商開議日期，初步決定14日黨團協商，至於開議日期，依照憲法規定必須在2月底，蘇貞昌院長需要到立法院施政報告，所以最慢要在2月底、應該是在27日之前一定要開議。

國民黨團書記長蔣萬安會後也轉述，黨團在會面時，當場提出希望盡快開議，國民黨團的紓困條例版本下周就可提出，蔣萬安說，儘管游錫堃沒有正面回應，不過應有接收到訊息。至於民進黨團總召柯建銘對於立法紓困條例的態度，蔣萬安說，柯基本上應是抱持開放態度，表示可以好好討論，至少沒有即刻反對。

游錫堃今天在立院秘書長林志嘉、柯建銘的陪同下，拜會國民黨團三長。拜會的談話不公開，會前國民黨團總召林為洲表示，歡迎游院長到黨團會面，希望新國會可以開啟朝野有機會合作的契機，未來在立法院內，也希望新任的游院長多考慮一下在野黨、小黨的立場。游錫堃也提到，希望未來各黨團互相合作，也許有不同意見，但可理性溝通，共同建構多元理性新國會。

對於外界關注的開議日期，蔣萬安說，黨團在拜會時當面提到，武漢肺炎疫情延燒，觀光產業至下月估算將有1千200億元損失，紓困條例應該要不分朝野共同支持，希望執政黨也能夠全力支持。蔣萬安表示，他也提及國民黨版本已經差不多擬好，預計下周對外公布，也希望行政院可以提出版本，大家盡快討論，希望立院盡快開議，朝野協商形成共識就可以通過。

國民黨 游錫堃 蔣萬安
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