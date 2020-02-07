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罷韓團體質疑回文慢 高市選委會：絕未故意拖延

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
罷韓法定領銜人陳冠榮（右二）、Wecare高雄發起人尹立（左一）、公民割草行動發言人李醫師（左二）與台灣基進新聞部副主任張博洋（右一）舉行記者會，控訴選委會在回函就花了7天，拖慢罷韓二階的速度。記者徐如宜／攝影

罷韓法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師與台灣基進新聞部副主任張博洋，今天舉行記者會，控訴選委會在回函就花了7天，拖慢罷韓二階的速度，並呼籲選委會讓連署書回歸到最簡單的是與不是，不要再刁難市民一定要成為字音字形的高手。

高雄市選委會表示，罷韓團體的反映書1月30日寄出，選委會1月31日收到，然後碰到星期六、日，因對方提到的七個問題，有經過會議討論，再了回覆，並沒有故意拖延的情事。其中數字為阿拉伯數字或國字，選委會也會從寬認定，但在「連署書格式加工」的部分，因為考量日後罷免案執行的一致性，仍要求以領銜人從中央選委會領回去的那一份為準則。

陳冠榮表示，前五天收11萬7817份，截至昨晚一共收了17萬8677份。針對昨天選委會的公文，罷韓團體1月30日發公文，直到2月6日才收到回文，罷韓二階是與時間的競賽，60天內要完成30萬份，每一天都很寶貴，這樣的損失很巨大，選委會有瀆職之嫌。

陳冠榮表示，在這近18萬的民意展現，從口罩實名制購買一事，可以了解「實名制」是很困難的事。但選委會讓罷免案成「人肉實名制」，把原本應是非題的狀況，當成作文題，罷免連署應該是「是」與「不是」的決定，但在選委會的擴權下，可以擴大解釋是與非、講得夠不夠好，呼籲選委會讓連署書回歸到最簡單的是與不是，不要再刁難市民。

有關公民割草行動在連署書格式的下方，出現公民割草行動的黑色壓條，被選委會認為不合資格。公民割草行動發言人李醫師表示，因為溝通不夠詳細，造成第一天的連署書版本不一致，馬上就修正。經過昨天統計，不合選委會標準的連署書有3800份，會整理用附回郵信封的方式，寄給原先的連署人，請他們再站出來一次，再展現公民權，不要受到打壓。

針對可能有郵務人員對罷韓連署的「技術性干擾」，尹立表示，相信全國大部分的郵務人員仍非常認真，極少數個案不理性干預罷免，需進一步調查，工作歸工作，政治歸政治。

罷韓團體展示韓國瑜稱為遮羞布所製成的「1221紀念款環保袋」。記者徐如宜／攝影
罷韓團體展示韓國瑜稱為遮羞布所製成的「1221紀念款環保袋」，用來裝連署書。記者徐如宜／攝影
針對可能有郵務人員對罷韓連署的「技術性干擾」，Wecare高雄發起人尹立（左二）表示，相信全國大部分的郵務人員仍非常認真，極少數個案不理性干預罷免，需進一步調查。記者徐如宜／攝影
公民割草行動發言人李醫師表示，選委會要求連署書不能有黑色公民割草行動壓條，經統計不合選委會標準的連署書有3800份，會整理用附回郵信封的方式，寄給原先的連署人，請他們再站出來一次。記者徐如宜／攝影

選委會 罷韓 罷免
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