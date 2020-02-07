沈智慧批「貴死人口罩買不到」 網友罵：活在平行時空

武漢肺炎疫情延燒，國內口罩改採實名制購買。國民黨前立委沈智慧在臉書發文，她選舉期間買的口罩每個成本才1.6元，政府徵用口罩的價格卻是8元、6元與5元，貴死人的口罩還買不到，政府應公開徵收資料，讓人民安心。

沈智慧這則發文貼出後，引起網友熱議，臉書按「讚」人數約5千人，但按「怒」人數多達3.4萬人，湧入4.8萬則網友留言，一面倒批評沈智慧「活在平行時空」、「怎麼選輸的都不知道」。

針對網友排山倒海的批評，沈智慧今早未接電話，她昨晚曾回應表示，她覺得口罩太貴了，她只是說出口罩價格的事實，新加坡、菲律賓、日本的口罩政策是上網查的，大家可以理性討論；面對疫情共體時艱，但政府應公布徵收資料，讓口罩配給、價格計算透明化。

沈智慧是資深民代，台中市長盧秀燕當選後，空出的台中市第五選區立委辦理補選，沈智慧補選獲勝，但在今年1月的立委選舉輸給民進黨提名的政治素人莊競程，選後未公開現身，直到昨天發出的臉書口罩貼文，再度掀起議題。

沈智慧發文感嘆，「我們不但只能買貴死人的口罩，甚至還買不到」，她羅列鄰近國家的作法，例如新加坡政府免費每戶送四片、菲律賓總統說免費發送、日本民間還減價出售等，反觀國內口罩價格偏高。

沈智慧說，她選舉期間採購的口罩，每個成本才1.6元，現在政府徵用口罩，價格分別賣8元、6元、5元，難怪人民會不滿，而且連買都買不到；她感嘆真愛買不到，連口罩也買不到。

不過沈智慧強調，她不是要針對誰，畢竟共體時艱，應不分黨派齊心對抗疫情，她建議政府公開徵收相關資料，例如徵收價格、工廠、通路、支出的行政費用等，讓口罩的配給、價格計算透明化，讓人民安心沒疑問。沈也呼籲應該將口罩留給需要的人用，不要囤積。

沈智慧的發文引起網友「出征」，有網友批評「活在什麼平行世界」，日本還買得到口罩你去買給我看，新加坡4片免費口罩只發一次後面自己想辦法，歐洲口罩價格飛漲還是買不到，基礎事實都搞不清楚。不少網友留言「深藍選區會選輸不是沒有原因的」。