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地方首長該戴口罩嗎？羅智強訪美所見給六個意見

聯合報 / 記者林文義／台北即時報導
高雄市長韓國瑜近來部分行程有戴上口罩，綠營議員指為錯誤示範。本報資料照片

武漢肺炎疫情引爆口罩之亂， 最近為了地方首長該不該戴口罩的問題，爭論不休，台北市議員羅智強表示應該要以「尊重中央，防疫同心」的思維為口罩要不要戴爭議解套，但要如何公道的看戴口罩的問題，他以正在北美巡迴訪問所見提出一些建議。

羅智強說，目前他已拜訪了西雅圖、溫哥華、舊金山、洛杉磯，這四個城市也都有確診的武漢肺炎病例，他在這四個城市看到的情形是，不管在捷運上、鬧街上、機場裡、賣場中看到戴口罩的人「極少」，甚至在西雅圖機場待機1個多小時，戴口罩的人一個都沒看見，他本來想戴，也默默的拿下來。

羅智強表示，他詢問當地政府官員及民間人士，他們説在這裡口罩也是供不應求，基本上，當地的防疫政策建議的是：「生病的人」戴口罩，一般健康的人除非進到特殊場合（例如醫院）無須隨時配戴口罩。

羅智強說，當然這不代表台灣要照抄北美城市的做法，但至少可以參考，説完這些親眼所見、親耳所聞後，他想要對首長要不要戴口罩問題給六個意見：

第一，中央最先開始是鼓勵大家戴口罩的，地方縣市首長宣導戴口罩，也是依中央的指令，所以一味責難地方首長宣導戴口罩，並不公平

第二，雖然中央一開始告訴大家口罩充足，但事實證明，當每一個人不分有無生病都戴口罩，口罩是不夠用的，這是為什麼政策變成七天限購二片口罩，並宣布延後開學，顯然口罩是不夠用的。

第三，他覺得無需太過責難中央在一開始估不準口罩數量，宣導大家戴口罩，畢竟中央非神，在一開始時以「防疫從嚴」的嚴肅態度呼籲大家戴口罩，也是一種謹慎，無須過度責難。

第四，既然現在中央的政策已變，改呼籲一般健康的民眾不用戴口罩，把口罩留給最有需要的人，民進黨民代，也呼籲地方首長不戴口罩，那麼只要中央明確指令，地方首長也不妨「從中央如流」，尊重中央的防疫指揮，非有必要，暫不戴口罩。

第五，即便地方首長非有必要不戴口罩，中央還是要努力幫助廠商擴增產能，紓緩口罩荒，並因應可能的疫情變化。

第六，防疫關頭，尊重中央，從權從變，既然口罩就是不夠用，政策也該動態調整，大家一起同心抗疫吧！

不少網友附和同意羅智強提供的六點建議，在這個時候，大家真的要同心抗疫，口水少一點，防疫多一點。也有網友肯定衛福部長和疾管署的努力和辛勞，但是這武漢肺炎造成人心惶惶，口罩問題等，為何沒看到有公衛防疫的專家坐鎮，92年sars爆發封和平醫院，當時陳水扁當總統，有蘇益仁教授和現在副總統陳健仁先生，還有其他專業人士。台北市長是馬前總統，有邱淑緹和葉金川等一起承擔抗sars，他常在fb看著衛福部和疾管處官員排排坐，live報告疫情，後面還有手語老師，這對疫情控制有幫助嗎？

但也有人不同看法，指台灣過敏性呼吸道的人很多，他們都是健康的，但是醫生建議呼吸道容易過敏的人，盡量戴口罩，因為台灣的空氣污染很嚴重。所以，很多需要口罩的人不是因為疫情，但口罩缺貨，卻讓這些健康的人也沒口罩可用；也有人說，美國如果做得好，每年就不會那麼多人得到流感，美國主要還是建議大家要勤洗手。 如果感冒了，就不要去上班。 也避免出門。大致上來說。 美國人搭乘大眾運輸工具的少。人與人之間的距離也沒有那麼近。這應該是為什麼傳染病比較沒有辦法快速擴散的原因。

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