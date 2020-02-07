韓國瑜跑行程戴口罩 高雄綠營議員批「錯誤示範」

高雄市長韓國瑜為了表達對防疫的重視，在許多場合都戴口罩，多位高雄市議會民進黨議員今天開記者會批評韓國瑜這是錯誤的示範，口罩應給迫切需要的人使用，健康良好的人不用帶口罩，在戶外、通風良好的地方也不用戴口罩，籲請韓國瑜響應「我OK、你先領」的行動。

「買不到口罩」最近是很多民眾的怨言， 昨天起中央採「實名制」配售口罩，多數健保藥局前面大排長龍，很多人為買不到口罩抱怨連連。

高雄市議會民進黨團書記長林智鴻、幹事長陳致中、議員郭建盟、高閔琳、邱俊憲、鄭孟洳今天上午開記者會，批評最近一直戴口罩跑行程的韓國瑜，也批評高雄市政府向中央爭取與防疫相關的補助以及比中央早提出設防疫收容中心之事。

林智鴻說，防疫不分顏色，衛福部長陳時中特別強調專業、安全、安心。對於口罩的使用，現階段應該是留給有迫切需要的人，包括陪看病、要看病的人、醫院的第一線人員。在這個時機點，政治人物都應該要配合整個整個中央疫情的防疫指揮系統，做正確的示範，不是做錯誤的示範。

林智鴻說，這兩天韓國瑜在一些戶外的公開行程，在場「全部」人員沒都有戴口罩，只有韓戴口罩，韓有一次在接受媒體採訪時，口罩戴著戴著，就把口罩拉下來了，這是一個正確的示範、還是錯誤的示範？畫面會說話。

林智鴻呼籲韓國瑜，身為高雄市民選的市長，是一個城市的首長，應該肩負起整個疫情正確示範的責任，且不要再用各種言論去製造好像中央「卡韓」、指揮本、指揮西，叫中央出這個錢、出那個錢；這時候防疫的作為，應全國一致，由中央指揮。這時候應該全力配合中央疫情指揮中心專業判斷，不應該有暴衝式的言論。

林智鴻問：「朱立倫已經響應『我OK、你先領』」，韓國瑜要不要響應？」

陳致中說，「我ok、你先領」這是很多網友一起發起，韓國瑜是地方政府的首長，也是地方上防疫的指揮官，不相信韓搞不清楚戴口罩的「一不三要」，如果健康良好的狀況下，在戶外通風好的地方不用戴口罩，韓國瑜最近在戶外行程中戴口罩，是錯誤的示範。

陳致中說，寶貴防疫資源應留給第一線最需要的醫療人員、防疫人員以及其他抵抗力比較弱、有呼吸道症狀、必須頻繁的進出醫院的民眾。