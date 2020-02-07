第二架武漢包機何時飛 蔡總統：將再與對方確認兩原則

總統蔡英文今天上午前往衛福部疾管署慰勉中央流行疫情指揮中心人員，事後接受媒體聯訪表示，後續包機返台事宜，我方將再與對方確認弱勢優先與檢疫優先原則，盼確實落實這兩個原則。「防疫期間，疫病處理與人民生命保護是我們最優先考量，沒有政治考量」。

蔡英文說，我國目前沒有社區感染，這是我國防疫團隊日以繼夜全心投入的成績。她代表全體國人表達感謝，也提醒指揮中心的人員辛苦之餘應足夠休息，「照顧好自己才能照顧國人」。

蔡英文表示，很多防疫團隊同仁從除夕開始日以繼夜工作，才有效控制國內疫情。希望他們都能照顧好自己的健康，適當休息。民眾看到衛福部長陳時中掉淚，大家都叫他去睡覺，其實不只是部長，大家都要適時休息。

蔡英文說，對於防疫系統與防疫團隊抱有信心，國人不需要恐慌，只需要隨時注意指揮中心訊息、加以配合，全國同心協力應能安然度過挑戰。

被問及台胞專機名單不如預期議題，蔡英文表示，武漢的鄉親都是我們的同胞，希望提供最好照顧。政府透過多元管道跟對方通時，已講清處理原則及優先順序，希望得到對方的配合，對方也同意了。

她說，但最後第一批名單，由中國方面主導的名單，沒有符合當初說好的順序，對弱勢者及需要處理的人沒有搭上第一班返台專機，讓他們處在更困難的情況，且對檢疫也造成困擾。現階段要再確立一次，必須落實弱勢優先、檢疫優先原則。

蔡英文說，謝謝主要國家跟友邦都發言支持台灣參與WHO（世界衛生組織）。她說，台灣站在防疫第一線，值得國際社會的尊重，台灣參與WHO是國際防疫關鍵。