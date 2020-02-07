世衛：陸武漢肺炎新增個案首見下滑 但疫情仍在大爆發

世界衛生組織高階官員6日警告，中國大陸「仍處在新型冠狀病毒疫情大爆發階段」，儘管中國每日新增確診感染個案首見減少。

世衛組織突發衛生事件計畫執行主任瑞恩（Mike Ryan）6日在瑞士日內瓦記者會上做上述表示。瑞恩說，世衛組織「欣見」新個案下滑。但他警告，「很難做出任何相關預測」。

日本放送協會（NHK）報導，根據世衛組織，截至中國大陸當地間6日上午的24小時內，新增確診感染個案將近3700例。這是紀錄開始編纂以來，首次出現日增案例比前一日少。

在另一方面，美國和日本的WHO代表團都呼籲，在新型冠狀病毒蔓延全球之際，世衛組織應強化與台灣的合作，與台灣分享訊息。中國堅持「一個中國」原則，長期以來阻擋台灣加入世衛組織。

美國常駐聯合國歐洲辦公室代表布倫伯格（Andrew Bremberg）在討論新型冠狀病毒和其他議題的世衛組織執委會會議上，公開呼籲世衛提供台灣作為受災地區的「公共衛生數據」，並直接與台灣當局打交道，以採取行動，共同對抗武漢肺炎疫情。

日本也支持台灣加入世衛組織。日本代表岡庭健呼籲世衛組織不要創造「地理真空」，甚至不讓「特定地區」以觀察員身份加入世衛組織。

中國代表表達不滿，要求嚴守會議的議事規則，停止「大肆渲染所謂的台灣問題，不要浪費時間」。

2009年，台灣在國民黨執政時期曾以觀察員身分參與世衛組織大會；但自從被外界認為傾向台獨的民進黨2017年勝選上台以來，台灣一直被擋在世衛組織的門外。