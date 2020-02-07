陳時中記者會落淚 趙少康：將軍打仗怎能哭？會讓民眾緊張

武漢肺炎疫情持續擴大，台灣昨（6）日一天就增加了5例確診案例，目前已累計到16人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上宣布確診案例時忍不住落下男兒淚，這段畫面播出後讓民眾看了很不捨，資深媒體人趙少康則認為指揮官在第一線打仗不應該輕易掉淚，因為會讓民眾緊張，誤以為疫情非常嚴重，容易引起恐慌。

TVBS《少康戰情室》主持人趙少康在節目中提到陳時中日前在記者會上掉淚，後來經查是因為2天沒睡覺，情緒潰堤，對此趙少康認為「不需要這樣，該睡覺還是要睡覺，你不睡覺到時候做了決策，什麼都會有問題，指揮官該睡還是要睡」。趙少康還說，指揮官在第一線打仗不要輕易掉淚，因為如果落淚了，容易引起民眾恐慌，「嚴重到這個地步嗎？」

趙少康表示，理解陳時中壓力很大，「但是壓力再大也不行（掉淚），你一個將軍到戰場上打到一半就哭嘛，怎麼可以呢？那你就睡覺去嘛」，趙少康認為除了陳時中之外，還有次長、疾管局長等人能協助作戰，不應該把重擔自己一肩擔，這樣自己也會受不了。

前衛生署長葉金川則表示不只陳時中累，而是所有疾管署的人都累，「我們還沒有社區感染，就已經把大家搞成這樣」，所以要給在前線作戰的人員多些鼓勵。對於目前搶口罩風波葉金川也提出看法，他認為重點應該是放在監控從大陸回台的民眾，並且好好管制，不要任由到處亂跑，而不是應付口罩問題，「那路上就沒有那種帶原的病人，這樣戴口罩是要防誰？所以根源比較重要」。