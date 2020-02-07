影／公主號遊客到過基隆廟口大消毒 攤商民眾：怕病毒

公主郵輪旗下「鑽石公主號」有20人確診感染武漢肺炎，因上月31日曾靠泊基隆港，上千乘客遊基隆、雙北旅遊景點，曾有不少遊客在基隆廟口夜市趴趴走，吃美食、買伴手禮等，基隆廟口夜市特別安排在今天凌晨2時進行大消毒，所有攤架、座椅、桌子、招牌、水溝等，只要遊客可能碰觸的地方都噴藥。

「我們也會怕病毒啊，這樣消毒很好，但最重要是攤商要自己消毒好」一名攤商在噴藥前就忙著擦找自己的攤架、桌椅。還有另一名攤商說，她把所有的鍋碗及器材用塑膠袋包起來，今天提早打烊就是為了消毒，現在每天也都是自己用漂白水消毒一次。

基隆廟口夜市部分攤商徹夜營業到上午，但為了消毒都打早打烊，有攤商表示，確實有看過當天有郵輪的旅客來吃東西，攤商也戒慎恐懼，要多消毒遊客才敢來。

廟口聯美彩券行人員說，消毒後攤商及民眾都比較安心，有必要，但最重要是攤商及店家自己要多消毒，因為遊客很多。

基隆市政府表示，全力配合中央防疫中心的統一指揮，市府也加強消毒及重點防疫準備工作，已要求全市公有市場、含廟口夜市、及觀光景點，自行進行消毒清潔工作，並同時追蹤1月31日當天，基隆港排班之計程車司機、郵輪觀光專車司機的身體健康狀況，目前皆無疑似症狀。