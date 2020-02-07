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影／美方「開綠燈」 賴清德出席美國祈禱早餐會與川普同場

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影／賴清德出席美國祈禱早餐會 美方「開綠燈」

聯合報 / 華盛頓記者張加／即時報導
副總統當選人賴清德一行人6日參加「國家祈禱早餐會」，會後並未分享參加活動心得。華盛頓記者張加／攝影

副總統當選人賴清德訪問美國華府，6日參加美國總統川普、副總統潘斯、眾議院議長波洛西等人出席的「國家祈禱早餐會」；據指出，賴清德座位安排在第一排，在國務卿龐培歐等官員的隔壁桌。

賴清德以「準副總統」身分訪美，被視為台美斷交後外交突破，此行重頭戲即是6日的「國家祈禱早餐會」，有機會見到川普；但川普致詞後便離開會場，未與現場嘉賓互動，活動結束後，賴清德未分享參加心得，快步離開會場。

促成賴清德參加「國家祈禱早餐會」的「對華援助協會」會長傅希秋6日受訪指出，邀請賴清德參加時，其身分為行政院前院長，今年總統大選後賴清德成為副總統當選人，他立即與祈禱早餐會組織商量此事，所有人都說沒問題，歡迎賴醫師前來出席。

傅希秋表示，他們私底下也與美國政府溝通，「各方還是都開了綠燈，美國政府裡面沒有一個人出來反對賴副總統（訪美），沒有任何人用任何理由反對，可以肯定講包括白宮、國務院。」

傅希秋補充，因為賴清德這次來並未帶著正式官職，雖然當選副總統有一定身分，但在模糊地帶。

至於賴清德在祈禱早餐會中與美方友人的互動情況，傅希秋表示不便多談，但提及賴清德此行會面多位參、眾議員，都有很好的交流。

傅希秋並指出，美方關切新型冠狀病毒疫情對台灣的影響，以及國際關係裡的別不公義的事，為什麼台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外？他認為，政治化人的生命與尊嚴，是共產黨最大的恥辱，這不僅是國際關係的不公義問題，更反映出對岸的冷血、非人道。

副總統當選人賴清德6日參加「國家祈禱早餐會」，座位在第一排，距離台上的美國總統川普不遠。圖／民眾提供

賴清德 川普
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