感染就賠100萬 陽明校長開祭品文盼口罩留給需要的人

抗SARS專家、前衛福部疾管署長、現任國立陽明大學校長郭旭崧表示，有感於中央疫情指揮中心苦口婆心宣導「沒必要不需戴口罩」、「把口罩讓給需要的人」，但仍有許多民眾保有「有戴有保庇」心理，浪費防疫資源，所以他決定開出「100萬元補償金」，希望鼓勵陽明大學全校師生、員工配合政府政策，做社會表率把物資留給真正需要的地方。

這波疫情造成口罩缺貨，郭旭崧看到校內有些實習醫師、護理師買不到口罩，但又得去醫院實習，於是呼籲師生將口罩留給校內其他有需要的師生使用。

同時，因應未來校內防疫需求，例如陸生、港生可能會需要隔離等，加上目前台灣還沒有社區感染，多是境外移入病例，除了呼籲校內師生把口罩留給迫切需要的人，近期陽明還會在校園裡發起募集口罩運動，呼籲健康不需要戴口罩、低風險的人，先把口罩捐出來留給高風險的人。

重症名醫陳志金在臉書轉貼該公告並表示，郭校長是前疾管署署長，經歷過SARS，他作此「祭品文」，無非是希望知識份子能以身作則、肩負起教導民眾正確防疫觀念的責任，把有限的口罩防疫資源，留給真正需要的人，魄力令人敬佩。

郭旭崧公告全文：

敬致，各位陽明人：

本人有感於中央流行疫情指揮中心苦口婆心宣導沒必要不需戴口罩，把口罩讓給需要的人，然而看到許多民眾依舊抱著「有戴有保庇」的心理，浪費防疫資源，決定捐出百萬做為補償金，鼓勵陽明師生、員工配合政府呼籲，做社會表率。

即日起，只要政府沒宣布進入社區感染，任何一位配合政策的師生、員工，萬一不幸因配合國家政策而感染武漢肺炎，本人將給予補償金新台幣100萬元。

校長 郭旭崧

2020年2月6日