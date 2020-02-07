傅崐萁恢復黨籍、徐正文被停權 國民黨「異」見多

敗選後的國民黨仍有不少爭議，連黨內都有意見。國民黨中常會前天通過立委傅崐萁恢復黨籍案，黨內質疑不符程序正義；武漢包機惹議的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文則被抨擊影響國民黨聲譽，黨中央考紀會昨天祭出停權處分。

多數國民黨中常委支持傅崐萁恢復黨籍案，但國民黨台北市議員徐巧芯昨批評，目前代理主席和中常委僅是看守性質，最重要工作就是完成三月七日黨主席補選；傅的黨籍恢復案應由新主席、新的中常會討論，「國民黨改革起手式，不該是讓傅崐萁恢復黨籍」。傅今年與國民黨競爭花蓮立委，選上後馬上回國民黨，黨難道不覺得問題很大？她呼籲選黨主席的立委江啟臣和前副主席郝龍斌應對此表態。

江啟臣表示，黨中央有其制度處理黨籍案，但針對社會疑慮，黨中央應說清楚。前立委吳育昇說，郝龍斌不了解此案，無法評論，但黨中央選在此時處理恢復黨籍案，社會難免有雜音，黨中央應妥善說明。

傅崐萁辦公室昨重申，不論國民黨執政或在野，傅始終不離不棄，值國民黨改革之際，盼能協助中興國民黨。

至於徐正文爭議，國民黨台中市議員黃健豪昨天質疑，徐正文扮演什麼角色，為何提撤離名單？自封為湖北救援會長的徐正文待過湖北嗎？他也表示，「徐正文真的欠社會一個交代」。江啟臣也說，考紀會應主動了解處理，勿讓社會誤解國民黨。

徐正文則透過臉書澄清，首批包機返台的台灣人中並沒有他的家人，所謂夾雜大陸人返台，就是拿到台灣身分的陸配，拿到台灣核發居留證、也有權利來台，何況帶著台灣籍小孩上飛機，總不能小孩可以上，大人不行，他希望少一點口水，多一點救援。