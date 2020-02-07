強化與國會溝通 李俊俋出任府副祕書長

總統府發言人黃重諺昨天表示，蔡英文總統將任命民進黨前立委李俊俋出任總統府副祕書長，原任副祕書長施克和將另有任用，人事命令十日生效。蔡總統相當感謝施克和的付出，未來也將繼續借重他。

黃重諺表示，李俊俋歷任嘉義市副市長、銓敘部政次、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，並擔任第八與第九屆立委，蔡總統希望借重李俊俋長才，襄助國政工作。

據了解，施克和因個人因素在選後表達辭意，蔡總統勉為同意。至於接任人選，主要考量是民進黨選後仍有諸多重要議案亟待立法院協助，李俊俋可強化與國會溝通。