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張善政臉書發文問好 原來選後他受邀赴美做這件事
與高雄市長韓國瑜搭配參選2020正副總統的行政院前院長張善政，在落選後幾乎沒在臉書發文，不過就在剛剛他在臉書向粉絲們問好，並問大家想不想知道他最近都在做什麼。原來張善政現在搭乘飛機前往美國加州參加聖地牙哥中華2020科工聯誼會並發表演說。
張善政在臉書說，在落選當天後僅在臉書發布兩篇文，分別是21日感謝特勤人員和以及24日除夕祝大家新年快樂，之後就沒在發文，而晚間一篇「大家近來都好嗎？大家還會想知道我都在做什麼嗎？」引發關注，不到半小時即獲得超過6000個讚以及近1000則留言。
張善政表示，他即將到美國進行演講，而受邀的單位就是科工聯誼會。科工會將於2020年2月8日於Marriott Mission Valley舉行第三十七屆新年年會午餐，他們邀請張善政主講「Smart Technology and Its Potentials for Taiwan」。
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