張善政臉書發文問好 原來選後他受邀赴美做這件事

與高雄市長韓國瑜搭配參選2020正副總統的行政院前院長張善政,在落選後幾乎沒在臉書發文,不過就在剛剛他在臉書向粉絲們問好,並問大家想不想知道他最近都在做什麼。原來張善政現在搭乘飛機前往美國加州參加聖地牙哥中華2020科工聯誼會並發表演說。

張善政在臉書說,在落選當天後僅在臉書發布兩篇文,分別是21日感謝特勤人員和以及24日除夕祝大家新年快樂,之後就沒在發文,而晚間一篇「大家近來都好嗎?大家還會想知道我都在做什麼嗎?」引發關注,不到半小時即獲得超過6000個讚以及近1000則留言。