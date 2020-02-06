出任總統府副秘書長 李俊俋：全力以赴

民進黨前立法委員李俊俋將出任總統府副秘書長，李今天晚間9點在臉書上表示「新的挑戰，我全力以赴！」不少嘉義鄉親都留言表達恭喜，也希望他為嘉義爭取更多建設和福利。

總統府發言人黃重諺今天表示，蔡英文總統將任命李俊俋出任總統府副秘書長，明天生效。李俊俋過去歷任嘉義市副市長、考試院銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，並擔任第8與第9屆立法委員，對於各項公共政策、政府行政與立法事務都有深入的了解，蔡總統希望借重李俊俋長才，襄助總統在國政工作上的推動。

總統府發布的消息一出，不少嘉義網友都到李俊俋臉書留言「希望協助嘉義爭取更多的建設與福利喲~」、「小英總統也出手太快，想說好歹讓你休息到520的！恭喜！」「恭喜立委，任重道遠！」等語。